Кубок України 2023/24, 1/32 фіналу

Скала – Нива Т – 2:1

Голи: Лук'янченко, 90+2, Николишин, 120 – Хруставка, 58

Скала у напруженому поєдинку вирвала путівку до 1/16 фіналу Кубка України, здолавши Ниву Т. Хруставка вивів тернополян вперед на 58 хвилині і все йшло до перемоги Ниви. Проте, Лук'янченко в компенсований час зумів зрівняти рахунок, переправивши м'яч у ворота суперників.

Гра перейшла в овертайм та наближалась до серії пенальті, але на 120 хвилині Николишин приніс перемогу Скалі та путівку в наступний раунд.

Вже завтра, 17 серпня, відбудеться жеребкування 1/16 фіналу Кубка України, де до 8 переможців попереднього етапу приєднаються й клуби УПЛ. Початок о 13:00.

Усі учасники четвертого раунду Кубка України: Колос, Чорноморець, Рух, Металіст 1925, Верес, Полісся, Оболонь, ЛНЗ, Епіцентр, Агробізнес, Гірник-Спорт, Лівий берег, Маріуполь, Вікторія, Звягель, Скала.

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