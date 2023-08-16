Кубок Украины 2023/24, 1/32 финала

Скала – Нива Т – 2:1

Голы: Лукьянченко, 90+2, Николишин, 120 – Хруставка, 58

Скала в напряженном поединке вырвала путевку в 1/16 финала Кубка Украины, одолев Ниву Т. Хруставка вывел тернополян вперед на 58 минуте и все шло к победе Нивы. Тем не менее, Лукьянченко в компенсированное время сумел сравнять счет, переправив мяч в ворота соперников.

Игра перешла в овертайм и приближалась к серии пенальти, но на 120 минуте Николишин принес победу Скале и путевку в следующий раунд.

Уже завтра, 17 августа, состоится жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины, где к 8 победителям предварительного этапа присоединятся и клубы УПЛ. Начало в 13:00.

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