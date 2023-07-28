"За підсумками жеребкування Кубка України команді Реал Фарма випало їхати грати перший етап турніру у місто Тростянець Сумської області. Головним у проведенні жеребкування було закладено регіональний принцип, і для нас залишається загадкою, як він дотримувався і чому в підсумку нашій команді випало їхати за тисячу кілометрів, а ми про це дізналися лише за тиждень до гри.

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Нас просто вбили логістичними проблемами і всупереч нашому бажанню взяти участь у Кубку України ми не зможемо це зробити фізично – просто не зможемо дістатися. Поїзд – неідеальний варіант, але і на нього немає квитків туди і назад, а перевізники відмовилися їхати у цьому напрямку.

Тому було ухвалено нелегке рішення не брати участь у цьому Кубку України. Ми зверталися з листами і до віце-президента УАФ Протасова О. В., і до організатора жеребкування Дарагана В., але нам було сказано, що вже нічого зробити не можна.

Ми запропонували помінятися з командою з м. Суми, яка мала їхати до Києва, аби вони грали з другою командою зі Сум, а ми б тоді могли поїхати замість них до Києва. Однак, нам сказали, що вже було проведено жеребкування і нічого зробити не можна. Коли ж ми поцікавились, як тоді дотриманий у жеребкуванні територіальний принцип, якщо нам дали команду за 1000 км, отримали відповідь: "Так вийшло. Напевно щось було недопрацьовано, але щось змінити вже неможливо", – йдеться у заяві клубу.

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