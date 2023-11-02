До півфіналів ще раніше пробились Шахтар та Чорноморець, які розгромно перемогли Вікторію та Зорю відповідно. Сьогодні визначились 2 інших півфіналісти: Полісся виявилось сильнішим за Олександрію в серії пенальті, а Ворскла розбила Оболонь.

Ворскла розгромила Оболонь і стала останнім півфіналістом Кубка України

Зазначимо, що поєдинки 1/2 фіналу Кубка України заплановано на 3 квітня 2024 року (базова дата). Фінал відбудеться 15 травня 2024 року.

Додамо, що чинним володарем трофея є київське Динамо, яке виграло Кубок України 2020/21. Наступний розіграш турніру не завершили через напад Росії на Україну, а в сезоні 2022/23 Кубок України не проводили.

Нагадаємо, що Динамо припинило участь ще на стадії 1/8 фіналу, сенсаційно вилетівши від Оболоні.

Полісся прорвалося у півфінал Кубка України, перестрілявши Олександрію в серії пенальті