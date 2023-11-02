Кубок України 2023/24: визначились усі півфіналісти
У четвер, 2 листопада, стали відомі усі учасники півфіналу Кубка України 2023/24.
До півфіналів ще раніше пробились Шахтар та Чорноморець, які розгромно перемогли Вікторію та Зорю відповідно. Сьогодні визначились 2 інших півфіналісти: Полісся виявилось сильнішим за Олександрію в серії пенальті, а Ворскла розбила Оболонь.
Ворскла розгромила Оболонь і стала останнім півфіналістом Кубка України
Зазначимо, що поєдинки 1/2 фіналу Кубка України заплановано на 3 квітня 2024 року (базова дата). Фінал відбудеться 15 травня 2024 року.
Додамо, що чинним володарем трофея є київське Динамо, яке виграло Кубок України 2020/21. Наступний розіграш турніру не завершили через напад Росії на Україну, а в сезоні 2022/23 Кубок України не проводили.
Нагадаємо, що Динамо припинило участь ще на стадії 1/8 фіналу, сенсаційно вилетівши від Оболоні.
Полісся прорвалося у півфінал Кубка України, перестрілявши Олександрію в серії пенальті