Оболонь вилетіла з Кубка України 2023/24, зазнавши нищівної поразки від Ворскли у чвертьфіналі (0:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Оболонь створила гучну сенсацію в попередньому раунді Кубка України, вибивши саме Динамо. Після цього "пивоварів" стали поважати й побоюватись – а особливо тривожитись мав їхній суперник по чвертьфіналу. Ворскла у останніх семи турах УПЛ здобула всього одну перемогу (зате над Шахтарем), хоча тут треба не забувати про надзвичайно важкий календар (зіграли майже зі всіма лідерами).

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Можна було очікувати на цікаве протистояння (тим паче, що кияни останнім часом додали в атаці), однак перший тайм сподобався тільки полтавським фанам. Підопічні Віктора Скрипника контролювали хід зустрічі від старту й до перерви, нічого не дозволивши Оболоні. Винятком став постріл Суханова на 17-й хвилині – екс-електрик пробивав з відскоку з лівого кута штрафного. М'яч пролетів повз дальню дев'ятку.

Полтавці не загострювали до 25-ї хвилини, а потім відкрили рахунок. Знову тріснула привізна оборона киян: на 27-й Скляр розрізав її передачею у штрафний на Степанюка, а тому залишилось тільки переграти Федорівського – 0:1!

Ще за хвилину Нестеренко міг подвоїти перевагу Ворскли, замкнувши простріл від Бацули, однак з лінії воротарського Іван поцілив у поперечку. На 36-й та 41-й хвилинах Федорівському довелося парирувати удари Кане й Степанюка з околиць штрафного, а на 44-й полтавці таки забили вдруге – Нестеренко виконав подачу з лівого флангу, Степанюк скинув її на 11 метрів, а Кане пробив. 0:2!

Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати. Очікувалось, що в другому таймі Оболонь піде вперед усіма силами, однак нічого конкретного команда не створила і по перерві. Винятком знову став Суханов, який на 50-й хвилині прийняв пас п'яткою від Слободяна й бахнув з лівого краю карного майданчика – повз ближню дев'ятку!

Цей момент став останнім для підопічних Валерія Іващенка. Ворскляни теж не форсували події, граючи по рахунку, однак на 69-й хвилині їм вдалося ще й закрити гру. Степанюк перевів м'яч на ліву половину штрафного, а Бацула звідти пробив у дальній кут – 0:3! Всі питання щодо переможця були зняті.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу полтавців. Ворскла стає останнім півфіналістом Кубка України – там підопічні Віктора Скрипника зіграють проти Шахтаря, Чорноморця або Полісся. Гідна компанія.

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