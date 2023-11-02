В рамках матчу 1/4 фіналу Кубка України 2023/24 Полісся дотиснуло Олександрію аж у серії 11-метрових. Звіт читайте на "Футбол 24".

Полісся й Олександрія дуже хотіли пройти у півфінал. Для підопічних Юрія Калітвінцева це було б круто з точки зору престижу – новачок УПЛ не тільки реально бореться за перше місце, а й перебуває за один крок від фіналу Кубка. Команда Руслана Ротаня, своєю чергою, повинна хоч якось компенсувати 10-матчеву безвиграшну серію в чемпіонаті.

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Втім, перший тайм зустрічі виявився доволі важким для перегляду. Суперники непогано контролювали один одного, але слабко виглядали в атаці. Олександрія мала всього дві нагоди відкрити рахунок – на 18-й хвилині Шулянський увімкнув дриблінг, зайшов на лівий край штрафного та пробив низом, а на 22-й Михайленко бахнув з дистанції повз ближній кут. В обох випадках надійно зіграв Бойко.

Полісся відповіло двома лонгшотами. На 38-й і 43-й хвилинах з-за меж штрафного у дальній кут стріляли Янаков та Шастал – удар першого потягнув Шевченко, а другий виявився неточним. Крім того, на 20-й хвилині Шевченко ледь не привіз гол, вибивши м'яч прямо в ноги Козаку... Від гола врятував вдалий відскок.

Також варто згадати помилку Савченка на 41-й хвилині, внаслідок якої Шастал міг вилітати віч-на-віч з голкіпером. Захисник олександрійців збив його – і це могло потягнути на фол останньої надії з червоною карткою.

Втім, Віталій Романов вирішив, що тут лишень жовта. Ймовірно, тому що м'яч був далеко від Дмитра, а Шевченко вже був готовий його підхопити. Тобто явної гольової нагоди не було.

Відпочивати команди пішли за нулів на табло. Не всі гравці гостей дотягнули до перерви – у першому таймі травмувались Михайленко та Мартинюк. Руслану Ротаню довелося замінити їх на Шостака й Копину, а у роздягальні він ще й освіжив позицію форварда. На вістрі атаки з'явився Андрейчук (Погорілий пішов відпочивати).

Юрій Калітвінцев, своєю чергою, зняв з пробігу Янакова й кинув у бій Кіліана Мбаппе Бені Макуана. Цей хід міг спрацювати на 70-й хвилині, коли француз вивалився сам на сам, однак переграти Шевченка йому не вдалося. Це був один із небагатьох моментів другого тайму.

До 80-х хвилин команди розмінювались дальніми ударами. У Полісся на 55-й хвилині пробивав Козак (з правого кута штрафного), а у Олександрії на 62-й стріляв Шулянський (з лівого кута) – обидва спрямували сферу в руки голкіперу. Крім того, на 78-й Смоляков бахнув з підйому метрів з 35-ти. Шевченко відбив перед собою, але встиг накрити м'яч.

Такий футбол не влаштовував коучів. Юрій Калітвінцев у середині другого тайму провів потрійну заміну, кинувши у бій Аріельсона, Мустафаєва й Кушніренка (замість Грицука, Шастала й Крушинського), а Руслан Ротань – подвійну (Калітвінцев і Білошевський замість Джевані й Сігєєва). Хід тренера Олександрії ледь не спрацював на 83-й хвилині, коли Калітвінцев обіграв двох футболістів і впав після підкату Кушніренка.

Віталій Романов свиснув фол, однак пенальті не призначив. Порушення сталось прямо перед карним майданчиком.

Поліссю пощастило. На 85-й хвилині фарт знову допоміг житомирянам – Шостак зачепився за м'яч у центрі штрафного й пробив у падінні через себе! Бойко, однак, дістав м'яч з-під ближньої стійки.

А далі пролунала тривога... Вона зупинила матч майже на годину. Одразу після поновлення гри Юрій Калітвінцев замінив Танковського на Огірю. Втім, героями могли стати інші свіжі футболісти: на 88-й хвилині Савченко помилився під тиском Аріельсона, спричинивши вихід 2-в-2 для Полісся – Аріельсон завершив його ударом з правого краю штрафного.

Шевченко парирував, а Макуана залишалося зіграти на добиванні. Втім, Скорко кинувся у відчайдушний підкат, в останню мить вибивши м'яч з-під ніг Бені.

Зрештою, команди перейшли у овертайми. Тут перевага Полісся вже була беззаперечною, а Олександрія ще й почала нервувати. На 98-й хвилині це ледь не вилилось у гол житомирян – Шевченко несподівано вибив м'яч у Аріельсона, а від нього м'яч відскочив на правий фланг. Микита зняв подачу звідти, але потім почалась метушня. Гості ледь відбились.

Кутовий на 105-й хвилині завершився відскоком на Морозка, однак його удар в останню мить заблокували. Найкращий же шанс вирвати перемогу втратив Аріельсон, який на дальній стійці замикав подачу Смолякова. Ніхто не заважав забивати з шести метрів, однак м'яч чиркнув об поперечку й вилетів за межі поля!

Зрештою, все мала вирішити серія пенальті. Голкіпери круто проявили себе і тут, однак парирувати удар вдалося тільки Бойку – його не зміг переграти Логінов. Четвертий удар олександрійців теж був невдалим (Копина пробив над воротами), в той час як житомиряни на той момент не хибили.

Морозко мав вирішити долю протистояння, однак і він не влучив у площину. Калітвінцев точним пострілом зберіг шанс на півфінал, однак подальший удар Козака прошив Шевченка. 4:3 – Полісся знову перемагає в серії пенальті у Кубку, крокуючи у півфінал слідом за Шахтарем і Чорноморцем.

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