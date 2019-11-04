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Кубок Німеччини: результати жеребкування 1/8 фіналу

00:33 76 Читать на русском
Кубок Німеччини: результати жеребкування 1/8 фіналу
Кубок Німеччини: результати жеребкування 1/8 фіналу

Стали відомі пари 1/8 фіналу Кубка Німеччини 2019/20, серед яких виділяються кілька цікавих протистоянь.

В 1/8 фіналу Кубка Німеччини Баварія вже з новим тренером прийме Хоффенхайм, Вердер – Борусію Д, а Айнтрахт зіграє з РБ Лейпциг.

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За підсумками жеребкування сформовано наступні пари:

Айнтрахт – РБ Лейпциг

Байєр – Штутгарт

Баварія – Хоффенхайм

Шальке – Герта

Саарбрюкен – Карлсруе

Вердер – Борусія Д

Кайзерслаутерн – Фортуна

Верль – Уніон Берлін

Поєдинки пройдуть 4 та 5 лютого 2020 року. Дана стадія складається з одного матчу.

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