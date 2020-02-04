Кубок Німеччини: РБ Лейпциг поступився Айнтрахту, Холанд голом не врятував Борусію Д від фіаско

Відбулись перші матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини, які подарували кілька сюрпризів.

Кубок Німеччини, 1/8 фіналу

Айнтрахт – РБ Лейпциг – 3:1

Голи: Сілва, 17 (пен.), Костіч, 59, 90+5 – Ольмо, 69

Кайзерслаутерн – Фортуна – 2:5

Голи: Кульветтер, 10, 39 (пен.) – Ампома, 9, Хеннінгс, 49, 78, Ціммерман, 65, Штегер, 83

Вердер – Борусія Д – 3:2

Голи: Зельке, 16, Біттенкур, 30, Рашіца, 70 – Холанд, 67, Рейна, 78

Шальке – Герта – 2:2 (екстра-тайм)

Голи: Каліджурі, 76, Харіт, 82 – Кепке, 12, Пйонтек, 39

Холанд ще не на тому рівні, – Хуммельс порівняв бомбардира Борусії Д з іншим зірковим форвардом

Айнтрахт трьома забитими м'ячами не залишив шансів для РБ Лейпциг. Імениті гості відповіли лише голом престижу від новачка команди Дані Ольмо, але цього виявилось недостатньо.

Справжню феєрію влаштували Кайзерслаутерн та Фортуна, забивши на двох 7 голів. Більше раділи вболівальники гостей, адже біля назви їхнього клубу красувалась цифра "5".

Вердер вже у першому таймі шокував дортмундську Борусію двома голами. Після перерви Фарв застосував свою секренту зброю – Ерлінга Холанда, який відразу забив, але для перемоги цього виявилось замало. До фінального свистка команди ще раз обмінялись голами, серед яких можна виділити особливо красивий дебютний м'яч 17-річного хавбека "джмелів" Джованні Рейни. Вердер крокує у чвертьфінал.

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