Кубок Германии: Шальке поразил камбэком, РБ Лейпциг уступил Айнтрахту, Холанд голом не спас Боруссию Д от фиаско

Состоялись первые матчи 1/8 финала Кубка Германии, которые подарили несколько сюрпризов.

Кубок Германии, 1/8 финала

Айнтрахт – РБ Лейпциг – 3:1

Голы: Силва, 17 (пен.), Костич, 59, 90+5 – Ольмо, 69

Кайзерслаутерн – Фортуна – 2:5

Голы: Кульветтер, 10, 39 (пен.) – Ампома, 9, Хеннингс, 49, 78, Циммерман, 65, Штегер, 83

Вердер – Боруссия Д – 3:1

Голы: Зельке, 16, Биттенкур, 30, Рашица, 70 – Холланд, 67, Рейна, 78

Шальке – Герта – 3:2

Голы: Калиджури, 76, Харит, 82, Раман, 115 – Кепке, 12 Пйонтек, 39

Удаление: Торунаринья, 100 (Г)

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Айнтрахт тремя забитыми мячами не оставил шансов для РБ Лейпциг. Именитые гости ответили лишь голом престижа от новичка команды Дани Ольмо, но этого оказалось недостаточно.

Настоящую феерию устроили Кайзерслаутерн и Фортуна, забив на двоих 7 голов. Больше радовались болельщики гостей, ведь возле названия их клуба красовалась цифра "5".

Вердер уже в первом тайме шокировал дортмундскую Боруссию двумя голами. После перерыва Фавр применил свое секретное оружие – Эрлинга Холанда, который сразу забил, но для победы этого оказалось мало. До финального свистка команды еще раз обменялись голами, среди которых можно выделить особо красивый дебютный мяч 17-летнего хавбека "шмелей" Джованни Рейны. Вердер шагает в четвертьфинал.

Шальке еще до перерыва пропустил два мяча, один из которых стал дебютным для Кшиштофа Пйонтека в футболке Герты. Совместными усилиями хозяевам удалось выровнять положение до финального свистка, а в овертайме добить берлинцев.

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