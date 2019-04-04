Кубок Німеччини: Баварія у феєричному матчі з 9-ма голами перестріляла Хайденхайм, Вердер здолав Шальке з Коноплянкою

Відбулися ще два поєдинки 1/4 фіналу Кубка Німеччини: мюнхенська Баварія у важкому матчі переграла Хайденхайм (5:4), а Шальке українця Євгена Коноплянки на власному полі програв бременському Вердеру (0:2).

Кубок Німеччини, 1/4 фіналу

Баварія – Хайденхайм – 5:4

Голи: Горецка, 12, Мюллєр, 53, Лєвандовскі, 55, 84 (пенальті), Гнабрі, 65 – Глатцель, 26, 74, 77, Шнаттерер, 39

Вилучення: Зюле, 15 (Б)

Шальке – Вердер – 0:2

Голи: Рашіца, 65, Классен, 72

Вилучення: Шахін, 90 (В)

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Мюнхенська Баварія ледь не осоромилась у рідних стінах. Підопічні Ніко Ковача швидко відкрили рахунок у матчі з представником Другої Бундесліги Хайденхаймом, але залишились у меншості вже на 15-й хвилині через безглуздий фол Зюле. Гості сповна скористалися чисельною більшістю і до перерви не тільки зрівняли рахунок зусиллями Глатцеля, а й вийшли вперед.

У другому таймі "ротен" провели вдалу 15-хвилинку, забивши три м'ячі до 65-ї хвилини, та здаватися Хайденхайм не збирався. Той же Роберт Глатцель забив ще двічі та довів рахунок до феноменальних 4:4. Від ганьби Баварію врятував Лєвандовскі – Роберт реалізував пенальті на 84-й хвилині після гри рукою.

У Гельзенкірхені інтрига трималася упродовж першої половини гри. Другий же тайм пройшов за планом Вердера. Бременці забили двічі: спочатку Рашіца забив красивим ударом за діагоналлю із лінії штрафного майданчика, а потім Классен в один дотик замкнув простріл Аугустінссона з лівого флангу. Отже, 0:2, і Шальке прощається з останніми надіями на вихід до єврокубків за підсумками поточного сезону.

До слова, Євген Коноплянка знову розпочав матч "кобальтових" на лаві для запасних, але вийшов на заміну на 59-й хвилині. Проте, допомогти Шальке українець не зумів.