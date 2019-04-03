Кубок Німеччини: РБ Лейпциг фантастично пройшов Аугсбург, Гамбург розібрався з Падерборном

Гамбург переміг Падерборн у матчі 1/4 фіналу Кубка Німеччини, РБ Лейпциг у важкому поєдинку переграв Аугсбург.

Кубок Німеччини, 1/4 фіналу

Падерборн – Гамбург – 0:2

Голи: Ласогга, 54, 68

Аугсбург – РБ Лейпциг – 1:2

Голи: Фіннбогасон, 90+4 – Вернер, 74, Хальстенберг, 120+1 (пен.)

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У першому матчі 1/4 фіналу Кубка Німеччини зустрілись представники другої Бундесліги Падерборн та Гамбург. Перемогу прогнозовано здобув лідер турнірної таблиці завдяки дублю П'єра Ласогги.

Пізніше між собою зустрілись вже представники елітного дивізіону Аугсбург та РБ Лейпциг. На 74-й хвилині Тімо Вернер, здавалось би, приніс перемогу гостям, але ісландець Альфред Фіннбогасон врятував шанси для Аугсбурга вже в компенсований арбітром час та перевів гру в екстратайми. Матч ішов до серії пенальті, поки футболісти з Лейпцига не заробили 11-метровий на 120-й хвилині зустрічі. Марсель Хальстенберг влучно пробив з позначки та героїчно вивів Ред Булл у півфінал змагань.