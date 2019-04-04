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Кубок Германии: Бавария в феерическом матче с 9-ю голами перестреляла Хайденхайм, Вердер одолел Шальке с Коноплянкой

00:08 26 Читати українською
Кубок Германии: Бавария в феерическом матче с 9-ю голами перестреляла Хайденхайм, Вердер одолел Шальке с Коноплянкой
Радость мюнхенцев / твиттер Баварии

Состоялись еще два поединка 1/4 финала Кубка Германии: мюнхенская Бавария в тяжелом матче переиграла Хайденхайм (5:4), а Шальке украинца Евгения Коноплянки на своем поле проиграл бременскому Вердеру (0:2).

 

Кубок Германии, 1/4 финала

Бавария – Хайденхайм – 5:4

Голы: Горецка, 12, Мюллер, 53, Левандовски, 55, 84 (пенальти), Гнабри, 65 – Глатцель, 26, 74, 77, Шнаттерер, 39

Удаление: Зюле, 15 (Б)

Шальке – Вердер – 0:2

Голы: Рашица, 65, Классен, 72

Удаление: Шахин, 90 (В)

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Мюнхенская Бавария едва не опозорилась в родных стенах. Подопечные Нико Ковача быстро открыли счет в матче с представителем Второй Бундеслиги Хайденхаймом, но остались в меньшинстве уже на 15-й минуте из-за нелепого фола Зюле. Гости сполна воспользовались численным преимуществом и до перерыва не только сравняли счет усилиями Глатцеля, но и вышли вперед.

Во втором тайме "ротен" провели удачную 15-минутку, забив три мяча к 65-й минуте, но сдаваться Хайденхайм не собирался. Тот же Роберт Глатцель забил еще дважды и довел счет до феноменальных 4:4. От позора Баварию спас Левандовски – Роберт реализовал пенальти на 84-й минуте после игры рукой.

В Гельзенкирхене интрига держалась в течение первой половины игры. Второй же тайм прошел по плану Вердера. Бременцы забили дважды: сначала Рашица забил красивым ударом по диагонали с линии штрафной, а затем Классен в одно касание замкнул прострел Аугустинссона с левого фланга. Итак, 0:2, и Шальке прощается с последними надеждами на выход в еврокубки по итогам текущего сезона.

К слову, Евгений Коноплянка снова начал матч "кобальтовых" на скамейке запасных, но вышел на замену на 59-й минуте. Однако, помочь Шальке украинец не сумел.

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