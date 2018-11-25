"Ріверу вже б віддали трофей, якби це були фани Боки", – Тевес шокований рішенням будь-що грати фінал Кубка Лібертадорес

Нападник аргентинського Бока Хуніорс Карлос Тевес розкритикував керівництво КОНМЕБОЛ через події, що трапилися напередодні фіналу Кубка Лібертадорес із Рівер Плейт.

"Це ганьба, я вважаю. Те, що робить КОНМЕБОЛ – ганьба. Це моя особиста думка. Якщо хтось хоче вжити заходів проти мене, зробіть це. Я не проти.

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Пабло Перес був у лікарні, а нас змушували грати. Це ганьба. Ще два наших гравців потрапили до шпиталю: один блював, мене теж нудило, всі чхали. Якщо б таке зробили фанати Боки, то нас би вже дискваліфікували, а Рівер отримав би кубок", – заявив Тевес у коментарі Goal.com.

Нагадаємо, що в суботу фанати Рівер Плейта напали на автобус Бока Хуніорс і травмували кількох гравців "генуезців". Представники Конфедерації південноамериканського футболу кілька разів відкладали початок матчу, а потім перенесли його на вечір неділі. Попередньо поєдинок відбудеться сьогодні о 22:00 за Києвом.