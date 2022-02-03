Кубок Іспанії, 1/4 фіналу

Райо Вальєкано – Мальорка – 1:0

Гол: Трехо, 44 (п)

Валенсія – Кадіс – 2:1

Голи: Гедеш, 24, Дуро, 79 – Перес, 54 (п)

Програму ігрового дня відкривали Райо Вальєкано та Мальорка. Мадридці зуміли лише раз забити одному із аутсайдерів Ла Ліги, але цього вистачило для виходу в півфінал.

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Кадіс перебуває у зоні вильоту, але створив вдосталь проблем Валенсії. "Кажани" відкрили рахунок в середині першого таймі, але гості по перерві відігралися. Лукас Перес лише два дні тому приєднався до команди, а сьогодні вже забив дебютний гол. Колишній нападник Динамо та Карпат реалізував пенальті. Зрештою, це не зупинило Валенсію і, зокрема, Уго Дуро, який забив переможний м'яч.