Завтра, 3 лютого, Реал гостюватиме в Більбао. Матч розпочнеться о 22:30. У попередніх двох раундах Кубка Іспанії ворота мадридців захищав Андрій Лунін. Іспанська преса стверджує, що у чвертьфіналі ця тенденція зміниться. Карло Анчелотті уникнув конкретної відповіді на це запитання.

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"Дуже важлива гра, нас хвилює чвертьфінал турніру, атмосфера буде незвичайною, і ми маємо витиснути з цього максимум. Ми багато грали проти них, але це буде рівна гра.

Я ще не вирішив, хто завтра вийде у воротах, але Куртуа може грати. Я не казав, що Лунін може розраховувати лише на Кубок Іспанії, він може грати і у Ла Лізі. Рішення я ухвалю завтра", – цитує Анчелотті AS.

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