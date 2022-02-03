Кубок Испании, 1/4 финала

Райо Вальекано – Мальорка – 1:0

Гол: Трехо, 44(п)

Валенсия – Кадис – 2:1

Голы: Гедеш, 24, Дуро, 79 – Перес, 54 (п)

Программу игрового дня открывали Райо Вальекано и Мальорка. Мадридцы сумели только раз забить одному из аутсайдеров Ла Лиги, но этого хватило для выхода в полуфинал.

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Кадис находится в зоне вылета, но создал достаточно проблем Валенсии. "Летучие мыши" открыли счет в середине первого тайма, но гости после перерыва отыгрались. Лукас Перес всего два дня назад присоединился к команде, а сегодня уже забил дебютный гол. Бывший нападающий Динамо и Карпат реализовал пенальти. В конце концов это не остановило Валенсию и, в частности, Уго Дуро, забившего победный мяч.