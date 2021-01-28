В Іспанії не забули, що ще не визначився переможець Кубка Короля у минулому сезоні.

Фінальний матч Кубка Іспанії сезону 2019/20 Реал Сосьєдад – Атлетік Більбао відбудеться 3 квітня, повідомляє AS.

Севілья вийшла у чвертьфінал Кубка Іспанії – шедевр Ракітіча допоміг вибити чинного володаря трофею

Поєдинок повинен був відбутись ще минулого року, але через пандемію Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) перенесла гру на 2021-й, щоб провести її з глядачами. Проте за даними джерела, 3 квітня на стадіоні у Севільї трибуни будуть закритими. Раніше фінал планували провести 4 квітня за присутності вболівальників.

Нагадаємо, чинним володарем трофею поки залишається Валенсія, яка перемагала в турнірі ще у 2019-му.

Райо Вальєкано – Барселона: звитяга "кулес" з тривожним сигналом, феєричний камбек Мессі та уроки для України перед Євро