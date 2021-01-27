Барселона у фіналі Суперкубка Іспанії не тільки зазнала поразки, а і втратила на два матчі Мессі – Лео не стримав емоцій, вдарив Вільялібре й отримав дискваліфікацію. На щастя для каталонців, календар "блаугранас" дозволяв обійтись без Ліонеля навіть у трьох поєдинках поспіль. В 1/16 фіналу Кубку вони пройшла Корнелью, в Ла Лізі підопічні Рональда Кумана впевнено били Ельче, а 1/8 фіналу Кубка в суперники випала четверта команда Сегунди – Райо Вальєкано.

Тренерський штаб Барселони доволі очікувано провів ротацію. В основу потрапили Нето, Араухо, Фірпо, Трінкау та Пуч, який відзначився голом у попередній зустрічі. Втім, лідерів також вистачало – на поле вийшли де Йонг, Бускетс, Грізманн і Лангле. Щонайголовніше, в стартовий склад повернувся і Ліонель Мессі.

Барселона останнім часом привчила до купи проблем у своїй грі, тож перший тайм проти Вальєкано навіть здивував – настільки переконливо виглядали каталонці. "Благранас" не підіймали темп і не дуже інтенсивно йшли у пресинг, але впевнено тримали м'яч і шикарно відкривались між лініями. При цьому особливого плану на гру Рональд Куман не підготував, граючи в 4-3-3 з фірмовим підйомом опорників у штрафний при зміщенні Мессі в глибину. Для Райо Вальєкано цього вистачило – мадридці до перерви нічого, крім двох ударів з дистанції по горобцях та низки стандартів, не вигадали.

Барселона ж могла відкривати рахунок вже на 2-й хвилині, коли Мінгеса замикав простріл Фірпо на кут воротарського. Оскару завадили пробити, але за шість хвилин на правий край штрафного увірвався Трінкау – португалець впав після підкату захисника, однак мадридський арбітр фолу в цьому епізоді не побачив.

На 11-й хвилині Мессі ривком по правому флангу всадив на жовту картку Комесанью, після чого виконав хитру подачу зі штрафного. Араухо до неї трішечки не дотягнувся, але м'яч так впав, що македонському голкіперу Дімітрієвскі довелося парирувати перед собою! Де Йонг на добивання не встиг. Через дев'ять хвилин де Йонгу випав новий шанс відзначитись – цього разу він у підкаті замикав передачу Фірпо на лінію воротарського, однак "круглий" влучив у поперечку! В наступній же атаці Мессі перевірив пильність Дімітрієвскі дальнім ударом – македонець був уважним.

В середині першого тайму Райо Вальєкано вдалося дещо вирівняти хід зустрічі, організувавши кілька стандартів, але проблем для Барси вони не склали. Каталонці ж після переведення духу знову взялись довбати оборону підопічних Андоні Іраоли, що швидко вилилось у низку гольових моментів. Найкращий з них стався на 35-й хвилині, коли "блаугранас" вилетіли у контратаку 4-в-2 з вриванням Трінкау на правий край штрафного – Дімітрієвскі парирував, але прямо на Пуча. Рікі ж на замасі ефектно прибрав кількох захисників, після чого пробив у майже порожні ворота метрів з 11-ти. Бути б голу, якби Мартос в останню мить не кинувся під удар – м'яч рикошетом від нього влучив у поперечину!

Ще за хвилину де Йонг розкрутився перед карним майданчиком та віддав пас на лівий край, звідки вистрілив Грізманн – Дімітрієвскі врятував! На 39-й хвилині у цю ж зону на дриблінгу увірвався Мессі, який також покотив під удар Грізманну – повз ворота! Вже перед свистком на перерву Лео увімкнув техніку і впав на цій же ділянці поля, однак пенальті арбітр не призначив. Зрештою, відпочивати команди пішли за нулів на табло.

Другий тайм розпочався без замін. Барселона продовжила загострювати у середньому темпі, ледь не відкривши рахунок на 49-й хвилині зі штрафного – Мессі влучив у поперечину. Таким чином, каркас втретє врятував Райо від голу. Після цього каталонці провели кілька швидких атак, одна з яких завершилась кволим ударом-відскоком від Грізманна метрів з шести (точно в руки Дімітрієвскі), але і Райо Вальєкано несподівано почав додавати в активності. Гості відбивались не без проблем.

Здавалося, що клас мадридців не створить Барсі проблем, однак на 61-й хвилині пролунав перший тривожний дзвіночок: Альваро Гарсія, який тільки-но вийшов на поле, отримав м'яч на лінії штрафного, розвернувся та потужно вистрілив у дальній кут – Нето парирував. Гості натяку не зрозуміли, за що й були покарані. На 63-й хвилині Альваро Гарсія прийяв передачу на хід правим флангом від Трехо, на фінті втік від Лангле у карний майданчик і з гострого кута пробив по воротах – Нето парирував, але Фран Гарсія зіграв на добиванні! 1:0!

Стривожений Рональд Куман у відповідь провів потрійну заміну, кинувши на порятунок Барси Альбу, Педрі та Дембеле. Каталонці ж забили у відповідь вже на 65-й хвилині зусиллями де Йонга, якому вдалося вирватись на побачення з голкіпером – на щастя для Вальєкано, Френкі потрапив у офсайд. На жаль для Райо, Френкі не здався: на 70-й він протягнув м'яч у центрі й несподівано розрізав оборону пасом на Грізманна, а той вийшов на ворота разом з Мессі – в завершенні епізоду Антуан покотив на Лео. 1:1!

В наступні 10 хвилин Райо Вальєкано вдавалося тримати Барселону на відстані, але про контргру з боку мадридців вже не йшло мови. Підопічні Андоні Іраоли просто чекали на свисток. Команда Рональда Кумана, однак, не бажала переводити гру в третій поспіль овертайми: на 80-й хвилині Мессі закинув м'яч за спини захисників під простріл Альбі, а той прострілив з лівого краю штрафного на де Йонга – 1:2. Господарі пропустили два ідентичних голи.

Після цього гості заспокоїлись, навіть дозволивши собі піжонство. Зокрема, на 90-й хвилині Мессі увірвався в штрафний і накрутив там практично всю оборону, але в завершенні епізоду Лео з метру пробив повз ближній кут. Райо ж намагався влаштувати щось схоже на навалу, однак нічого, окрім кількох закидань у карний майданчик, мадридцям витиснути не вдалося. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "блаугранас". Барселона святкує вихід у чвертьфінал Кубка Короля!