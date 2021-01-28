В Испании не забыли, что еще не определился победитель Кубка Короля в прошлом сезоне.

Финальный матч Кубка Испании сезона 2019/20 Реал Сосьедад – Атлетик состоится 3 апреля, сообщает AS.

Севилья вышла в четвертьфинал Кубка Испании – шедевр Ракитича помог выбить действующего обладателя трофея

Поединок должен был состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) перенесла игру на 2021-й, чтобы провести ее со зрителями. Однако по данным источника, 3 апреля на стадионе в Севилье трибуны будут закрытыми. Ранее финал планировали провести 4 апреля в присутствии болельщиков.

Напомним, действующим обладателем трофея пока остается Валенсия, которая побеждала в турнире еще в 2019-м.

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