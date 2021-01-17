Кубок Іспанії: Ейбар зганьбився з аутсайдером, Валенсія та Бетіс здобули перемоги, форвард Динамо не врятував Тенеріфе
Відбулись чергові поєдинки 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Читайте звіт поєдинків на Футбол 24.
Кубок Іспанії, 1/16 фіналу
Малага – Гранада – 1:2
Голи: Кітана, 76 – Феде, 16, Моліна, 28
Еспаньйол – Осасуна – 0:2
Голи: Кальво, 9, Барха, 29
Навалькарнеро – Ейбар – 3:1
Голи: Джеймс, 30, Еснайдер, 61, 79 – Муто, 16
Спортінг Хіхон – Бетіс – 0:2
Голи: Каналес, 28, Родрі, 31
Вилучення: Вальєнте, 21 (С)
Алькоркон – Валенсія – 0:2
Голи: Куандреді, 12, Вальєхо, 77
Тенеріфе – Вільяреал – 0:1
Гол: Ніньйо, 90
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Гранада мінімально здолала представника Сегунди Малагу. Осасуна також не помітила особливих труднощів у поєдинку Еспаньйолом.
Ейбар не взяв приклад із своїх колег за Ла Лігою. Підопічні Менділібара зазнали прикрої поразки від представника 4-го за силою дивізіону Іспанії – Навалькарнеро, пропустивши далі скоромну команду з передмістя Мадрида.
Бетіс на виїзді впевнено розібрався з хіхонським Спортінгом, а Валенсія прогнозовано здолала Алькоркон.
Тенеріфе достойно тримався протягом усього матчу з грізним Вільяреалом, але все ж клас гостей зіграв вирішальну роль. За кілька хвилин до фінального свистка Фер Ніньйо вирвав для "жовтої субмарини" путівку у наступний раунд турніру. У стартовому складі Тенеріфе на поле вийшов нападник київського Динамо Фран Соль, але іспанець результативними діями не зміг відзначитись.
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