Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Малага – Гранада – 1:2

Голи: Кітана, 76 – Феде, 16, Моліна, 28

Еспаньйол – Осасуна – 0:2

Голи: Кальво, 9, Барха, 29

Навалькарнеро – Ейбар – 3:1

Голи: Джеймс, 30, Еснайдер, 61, 79 – Муто, 16

Спортінг Хіхон – Бетіс – 0:2

Голи: Каналес, 28, Родрі, 31

Вилучення: Вальєнте, 21 (С)

Алькоркон – Валенсія – 0:2

Голи: Куандреді, 12, Вальєхо, 77

Тенеріфе – Вільяреал – 0:1

Гол: Ніньйо, 90

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Гранада мінімально здолала представника Сегунди Малагу. Осасуна також не помітила особливих труднощів у поєдинку Еспаньйолом.

Ейбар не взяв приклад із своїх колег за Ла Лігою. Підопічні Менділібара зазнали прикрої поразки від представника 4-го за силою дивізіону Іспанії – Навалькарнеро, пропустивши далі скоромну команду з передмістя Мадрида.

Бетіс на виїзді впевнено розібрався з хіхонським Спортінгом, а Валенсія прогнозовано здолала Алькоркон.

Тенеріфе достойно тримався протягом усього матчу з грізним Вільяреалом, але все ж клас гостей зіграв вирішальну роль. За кілька хвилин до фінального свистка Фер Ніньйо вирвав для "жовтої субмарини" путівку у наступний раунд турніру. У стартовому складі Тенеріфе на поле вийшов нападник київського Динамо Фран Соль, але іспанець результативними діями не зміг відзначитись.

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