Кубок Испании, 1/16 финала

Малага – Гранада – 1:2

Голы: Китана, 76 – Феде, 16, Молина, 28

Эспаньол – Осасуна – 0:2

Голы: Кальво, 9, Бархом, 29

Навалькарнеро – Эйбар – 3:1

Голы: Джеймс, 30 Еснайдер, 61, 79 – Муто, 16

Спортинг Хихон – Бетис – 0:2

Голы: Каналес, 28, Родри, 31

Удаление: Вальенте, 21 (С)

Алькоркон – Валенсия – 0:2

Голы: Куандреди, 12, Вальехо, 77

Тенерифе – Вильярреал – 0:1

Гол: Ниньо, 90

Кубок Испании: трудности и фиаско представителей Примеры, экс-игрок Карпат не забил решающий пенальти в серии

Гранада минимально одолела представителя Сегунды Малагу. Осасуна также не заметила особых трудностей в поединке Эспаньолом.

Эйбар не взял пример со своих коллег по Ла Лиге. Подопечные Мендилибара потерпели досадное поражение от представителя 4-го по силе дивизиона Испании – Навалькарнеро, пропустив дальше скоромную команду из пригорода Мадрида.

Бетис на выезде уверенно разобрался с хихонским Спортингом, а Валенсия прогнозируемо одолела Алькоркон.

Тенерифе достойно держался в течение всего матча с грозным Вильярреалом, но все же класс гостей сыграл решающую роль. За несколько минут до финального свистка Фер Ниньо вырвал для "желтой субмарины" путевку в следующий раунд турнира. В стартовом составе Тенерифе на поле вышел нападающий киевского Динамо Фран Соль, но испанец результативными действиями не смог отличиться.

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