Кубок Испании: Эйбар опозорился с аутсайдером, Валенсия и Бетис одержали победы, форвард Динамо не спас Тенерифе
Состоялись очередные поединки 1/16 финала Кубка Испании. Читайте отчет поединков на Футбол 24.
Кубок Испании, 1/16 финала
Малага – Гранада – 1:2
Голы: Китана, 76 – Феде, 16, Молина, 28
Эспаньол – Осасуна – 0:2
Голы: Кальво, 9, Бархом, 29
Навалькарнеро – Эйбар – 3:1
Голы: Джеймс, 30 Еснайдер, 61, 79 – Муто, 16
Спортинг Хихон – Бетис – 0:2
Голы: Каналес, 28, Родри, 31
Удаление: Вальенте, 21 (С)
Алькоркон – Валенсия – 0:2
Голы: Куандреди, 12, Вальехо, 77
Тенерифе – Вильярреал – 0:1
Гол: Ниньо, 90
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Гранада минимально одолела представителя Сегунды Малагу. Осасуна также не заметила особых трудностей в поединке Эспаньолом.
Эйбар не взял пример со своих коллег по Ла Лиге. Подопечные Мендилибара потерпели досадное поражение от представителя 4-го по силе дивизиона Испании – Навалькарнеро, пропустив дальше скоромную команду из пригорода Мадрида.
Бетис на выезде уверенно разобрался с хихонским Спортингом, а Валенсия прогнозируемо одолела Алькоркон.
Тенерифе достойно держался в течение всего матча с грозным Вильярреалом, но все же класс гостей сыграл решающую роль. За несколько минут до финального свистка Фер Ниньо вырвал для "желтой субмарины" путевку в следующий раунд турнира. В стартовом составе Тенерифе на поле вышел нападающий киевского Динамо Фран Соль, но испанец результативными действиями не смог отличиться.
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