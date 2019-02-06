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Кубок Греції: Олімпіакос не зміг здолати клуб екс-гравця Динамо, ПАОК Шахова несподівано поступився Паніоніосу

21:30 116
Кубок Греції: Олімпіакос не зміг здолати клуб екс-гравця Динамо, ПАОК Шахова несподівано поступився Паніоніосу
Олімпіакос не зміг здолати клуб екс-гравця Динамо

Відбулися перші чвертьфінальні матчі Кубка Греції.

Кубок Греції, 1/4 фіналу

Ламія – Олімпіакос – 3:3

Голи: Цукалос, 9, 62, Бухалакіс (автогол), 31 – Діас, 12, Сольдано, 51, Хассан, 61

Паніоніос – ПАОК – 2:1

Голи: Дурмішай, 74, Ставропулос, 90+1 – Свідерскі, 57

Ламія, кольори якої захищає екс-хавбек Динамо Факундо Бертольйо, розписала надрезультативну нічию із Олімпіакосом. Командам вдалося забити по м'ячу вже в дебюті поєдинку. На 31-й хвилині Ламія вийшла вперед завдяки автоголу Олімпіакоса. По перерві, Сольдано, яким цікавилось Динамо, але він перейшов у Олімпіакос, відновив паритет у зустрічі.

А за 10 хвилин після голу Сольдано команди примудрилися забити двічі за дві хвилини. Голами відзначилися Цукалос, який оформив дубль та встановив остаточний рахунок у матчі, і Хассан. До слова, екс-динамівець Бертольйо з'явився на полі у складі Ламії на 67-й хвилині.

У іншому поєдинку ігрового дня ПАОК Євгена Шахова та Євгена Хачеріді мінімально поступився Паніоніосу . Клуб із Салонік грав напіврезервним складом, але попри це Шахов потрапив до основи на цей матч та відіграв 63 хвилин. Євген Хачеріді вже традиційно навіть не потрапив до заявки.

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