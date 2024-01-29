Кубок Азії, 1/8 фіналу

Ірак – Йорданія – 2:3

Голи: Натік, 68, Хуссейн, 76 – Аль-Наймат, 45+1, Аль-Араб, 90+5, Аль-Рашдан, 90+7

Вилучені: Хуссейн, 77 – Аль-Дабур, 90+6

Катар – Палестина – 2:1

Голи: Аль-Хайдос, 45+6, Афіф, 49 (з пенальті) – Даббаг, 37

Збірна Йорданії створила сенсацію в матчі Давида проти Голіафа: команда Хуссейна Аммута фінішувала у своїй групі на третьому місці, але в 1/8 фіналу зуміла пройти фаворита – команду Іраку. І як! У стилі Манчестер Юнайтед у фіналі ЛЧ-1999 – завдяки двом голам у доданий час. На п'ятій компенсованій хвилині Аль-Араб зрівняв рахунок, а через дві хвилини Аль-Рашдан забив переможний м'яч.

Йорданія створила фантастичний камбек проти Іраку і несподівано вийшла у чвертьфінал Кубка Азії

Таджикистан – Йорданія – це не той чвертьфінал, на який сподівалися більшість уболівальників і, напевно, організатори турніру, але саме цій парі команд доведеться зустрітися в п'ятницю на цій стадії.

В іншому матчі збірна Катару обіграла Палестину з рахунком 2:1. Палестина дала бій чинному переможцю Кубка Азії, але під кінець зустрічі видихнулася і не змогла зібратися на останній штурм. Проте, це був гідний виступ команди в першому для себе матчі на стадії плей-офф за всю історію збірної.

У наступному раунді підопічні Бартоломе Маркеса зустрінуться з переможцем пари Узбекистан – Таїланд.