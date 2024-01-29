Збірна Іраку програла йорданцям з рахунком 2:3 в рамках 1/8 фіналу Кубка Азії-2023.

Кубок Азії-2023, 1/8 фіналу

Ірак – Йорданія – 2:3

Голи: Натік, 68, Хуссейн, 76 – Аль-Наймат, 45+1, Аль-Араб, 90+5, Аль-Рашдан, 90+7

Вилучення: Хуссейн, 77 (І)

Ірак ідеально пройшов груповий етап, де обіграв Японію. Після такого Йорданія не мала стати проблемою, але дала фавориту хороший бій і навіть перемогла.

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Наприкінці першого тайму йорданці відкрили рахунок. Аль-Наймат у центрі поля перехопив неточний пас, проскочив між двома захисниками, вирвався сам на сам з воротарем і реалізував свій шанс.

Ірак відігрався з кутового – Натік замкнув подачу Джасіма. Хуссейн другим голом вивів команду вперед, але відразу залишив партнерів у меншості. Бомбардир отримав другу жовту, перекривляючи святкування суперників.

У компенсований час Йорданія організувала власний камбек. На 90+5 Аль-Араб зрівняв рахунок, а на 90+7 Аль-Рашдан дальнім ударом поклав м'яч в кут воріт, приніс перемогу та вивів Йорданію в 1/4 фіналу Кубка Азії. Там вона зустрінеться з Таджикистаном.