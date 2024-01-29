Кубок Азии, 1/8 финала

Ирак – Иордания – 2:3

Голы: Натик, 68, Хуссейн, 76 – Аль-Наймат, 45+1, Аль-Араб, 90+5, Аль-Рашдан, 90+7

Удалены: Хуссейн, 77 – Аль-Дабур, 90+6

Катар – Палестина – 2:1

Голы: Аль-Хайдос, 45+6, Афиф, 49 (с пенальти) – Даббаг, 37

Сборная Иордании сотворила сенсацию в матче Давида против Голиафа: команда Хуссейна Аммута финишировала в своей группе на третье месте, но в 1/8 финала сумела пройти фаворита – команду Ирака. И как! В стиле Манчестер Юнайтед в финале ЛЧ-1999 – благодаря двум голам в добавленное время. На пятой компенсированной минуте Аль-Араб сравнял счёт, а спустя две минуты Аль-Рашдан забил победный мяч.

Иордания сотворила фантастический камбек против Ирака и неожиданно вышла в четвертьфинал Кубка Азии

Таджикистан – Иордания – это не тот четвертьфинал, на который надеялись большинство болельщиков и наверняка организаторы турнира, но именно этой паре команд предстоит встретиться в пятницу на этой стадии.

В другом матче сборная Катара обыграла Палестину со счётом 2:1. Палестина дала бой действующему победителю Кубка Азии, но под конец встречи выдохлась и не смогла собраться на последний штурм. Тем не менее, это было достойное выступление команды в первом для себя матче на стадии плей-офф за всю историю сборной.

В следующем раунде подопечные Бартоломе Маркеса встретятся с победителем пары Узбекистан – Тайланд.