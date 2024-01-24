Кубок Азії, 3-й раунд, група D

Ірак – В'єтнам – 3:2

Голи: Сулака, 47, Хуссейн, 73, 90+12 (пен) – Анх, 42, Нгуен, 90+1

Вилучення: Кхуат, 45+4

Японія – Індонезія – 3:1

Голи: Уєда, 6 (пен), 52, Хюбнер, 88 (аг) – Валш, 90+1

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Ірак ще до матчу з В'єтнамом оформив вихід в плей-офф турніру. В останньому матчі іракці змогли дотиснути В'єтнам і здобути третю перемогу на Кубку Азії.

Японія, щоб гарантувати собі путівку в наступний раунд, мала перемагати або звести до нічиєї матч з Індонезією. Японці вже на перших хвилинах заробили пенальті, який вдало реалізував Уєда. У підсумку Японія перемогла Індонезію з рахунком 3:1, пропустивши наприкінці зустрічі. Індонезійці зберігають шанси на плей-офф як одна з найкращих третіх команд на груповому етапі.

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