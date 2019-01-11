toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ

Кубок Азії: Китай розгромив Філіппіни, Киргизстан не вистояв перед Південною Кореєю

21:34 84 Читать на русском
Кубок Азії: Китай розгромив Філіппіни, Киргизстан не вистояв перед Південною Кореєю
Китай розгромив Філіппіни / Фото з соцмереж

Відбулися матчі 2 туру Кубка Азії-2019 в групах В і С.

Кубок Азії-2019, 2 тур. Група В

Палестина – Австралія – 0:3

Голи: Макларен, 18, Мабіл, 20, Янну, 90

Філіппіни – Китай – 0:3

Голи: Ву, 40, 66, Юд, 80

Киргизстан – Південня Корея – 0:1

Гол: Мін-Яе, 41

Кубок Азії: Йорданія здолала Сирію та вийшла у плей-офф, Таїланд та ОАЕ здобули перші перемоги

Після осічки з Йорданією австралійці повинні були відновлювати свій статус фаворита. Їхньою жертвою стала збірна Палестини. Австралія тричі розписалась у воротах суперника.

Китай прогнозовано не знайшов суперника у команді збірної Філіппін. Теж – три голи і впевнена перемога.

Південня Корея на класі обіграла Киргизстан та ділить тепер лідерство у групі разом з китайцями.

Теги
Світ Австралія Австралія Китай Китай Південна Корея Південна Корея Палестина Кубок Азії Філіппіни Філіппіни
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
26
хв
Вест Хем
14:30
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук