Кубок Азії: Китай розгромив Філіппіни, Киргизстан не вистояв перед Південною Кореєю

Відбулися матчі 2 туру Кубка Азії-2019 в групах В і С.

Кубок Азії-2019, 2 тур. Група В

Палестина – Австралія – 0:3

Голи: Макларен, 18, Мабіл, 20, Янну, 90

Філіппіни – Китай – 0:3

Голи: Ву, 40, 66, Юд, 80

Киргизстан – Південня Корея – 0:1

Гол: Мін-Яе, 41

Кубок Азії: Йорданія здолала Сирію та вийшла у плей-офф, Таїланд та ОАЕ здобули перші перемоги

Після осічки з Йорданією австралійці повинні були відновлювати свій статус фаворита. Їхньою жертвою стала збірна Палестини. Австралія тричі розписалась у воротах суперника.

Китай прогнозовано не знайшов суперника у команді збірної Філіппін. Теж – три голи і впевнена перемога.

Південня Корея на класі обіграла Киргизстан та ділить тепер лідерство у групі разом з китайцями.