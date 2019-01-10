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Кубок Азії: Йорданія здолала Сирію та вийшла у плей-офф, Таїланд та ОАЕ здобули перші перемоги

20:30 72 Читать на русском
Кубок Азії: Йорданія здолала Сирію та вийшла у плей-офф, Таїланд та ОАЕ здобули перші перемоги
Йорданія вийшла у плей-офф Кубка Азії-2019 / фото: Твіттер збірної Йорданії

Відбулися матчі 2 туру Кубка Азії-2019, за підсумками яких збірна Йорданію гарантувала собі вихід в 1/8 фіналу.

Кубок Азії-2019, 2 тур. Група А

Бахрейн – Таїланд – 0:1

Гол: Сонгкрасін, 58

Індія – ОАЕ – 0:2

Голи: Мубарак, 41, Мабхут, 88

Кубок Азії-2019: Узбекистан переміг Оман, Катар здолав Ліван

Група B

Йорданія – Сирія – 2:0

Голи: Аль-Тамарі, 26, Хаттаб, 43

У групі А перші перемоги здобули Таїланд та ОАЕ, які обіграли Бахрейн та Індію відповідно. ОАЕ – лідер групи (4 очки), у Індії та Таїланду по 3 пункти, Бахрейн набрав 1 очко.

У групі B Йорданія після перемоги над Австралією здолала і Сирію та достроково вийшла в 1/8 фіналу. Сирія та Палестина набрали по 1 очку, у Австралії – 0 балів, проте австралійці ще зіграють матч 2 туру проти Палестини.

Теги
Кубок Азії Сирія Сирія Таїланд Таїланд Світ ОАЕ ОАЕ Йорданія Йорданія
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