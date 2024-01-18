Кубок Азії, 2-й тур

Група В

Індія – Узбекистан – 0:3

Голи: Файзуллаєв, 4, Сергєєв, 18, Насруллаєв, 45+4

Група С

Палестина – ОАЕ – 1:1

Голи: Нассер (автогол), 50 – Аділь, 23

Індія програла другий матч на Кубку Азії поспіль і практично втратила шанси на вихід у плей-офф. Що цікаво, Узбекистан зумів забити у ворота свого суперника ще більше м'ячів, ніж це зробила Австралія – три проти двох. Причому всі три підопічні Сречко Катанеца забили до перерви.

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Наставник збірної ОАЕ Паулу Бенту перед грою висловлював сподівання на те, що його команда не буде відвернена підтримкою, яку, як очікувалося, отримає збірна Палестини. Так і вийшло: нейтральні вболівальники знову підтримали Палестину – вболівальники постійно скандували "Свободу Палестині!"

На тлі цієї атмосфери збірна ОАЕ виграла перший тайм у суперника, незважаючи на вилучення у своєму складі – на 37-й хвилині Аль-Хаммаді сфолив у своєму штрафному майданчику та "привіз" пенальті. Однак форварду Палестини Сіаму реалізувати 11-метровий не вдалося. Удача посміхнулася команді Макрама Дадуба вже після перерви – центральний захисник Бадер Нассер зрізав м'яч у свої ворота. Завдяки цьому нещасному випадку Палестина набрала перше очко на Кубку Азії. В ОАЕ після двох матчів 4 очки – команда Бенту однією ногою перебуває в плей-офф.