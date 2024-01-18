Кубок Азии, 2-й тур

Группа В

Индия – Узбекистан – 0:3

Голы: Файзуллаев, 4, Сергеев, 18, Насруллаев, 45+4

Группа С

Палестина – ОАЭ – 1:1

Голы: Нассер (автогол), 50 – Адиль, 23

Индия проиграла второй матч на Кубке Азии подряд и практически потеряла шансы на выход в плей-офф. Что интересно, Узбекистан сумел забить в ворота своего соперника ещё больше мячей, чем это сделала Австралия – три против двух. Причём все три подопечные Сречко Катанеца забили к перерыву.

Кубок Африки: Нигерия обыграла Кот-д'Ивуар благодаря пенальти, первый хет-трик на турнире и ассист голкипера

Наставник сборной ОАЭ Паулу Бенту перед игрой выражал надежду на то, что его команда не будет отвлечена поддержкой, которую, как ожидалось, получит сборная Палестины. Так и получилось: нейтральные болельщики снова поддержали Палестину – болельщики постоянно скандировали "Свободу Палестине!"

На фоне этой атмосферы сборная ОАЭ выиграла первый тайм у соперника, несмотря на удаление в своём составе – на 37-й минуте Аль-Хаммади сфолил в своей штрафной и "привёз" пенальти. Однако форварду Палестины Сиаму реализовать 11-метровый не удалось. Удача улыбнулась команде Макрама Дадуба уже после перерыва – центральный защитник Бадер Нассер срезал мяч в свои ворота. Благодаря этому несчастному случаю Палестина набрала первое очко на Кубке Азии. У ОАЭ после двух матчей 4 очка – команда Бенту одной ногой находится в плей-офф.