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Кубок англійської ліги: Вест Хем Ярмоленка зіграє проти АФК Вімблдон, за який виступав Вінні Джонс

15:41 450 Читать на русском
Кубок англійської ліги: Вест Хем Ярмоленка зіграє проти АФК Вімблдон, за який виступав Вінні Джонс
Кубок англійської ліги / ФК Вест Хем

Вест Хем під час жеребкування другого раунду Кубка англійської ліги отримав у суперники АФК Вімблдон, який є спадкоємцем Вімблдона, відомого завдяки "банді психів".

Сьогодні, 17 серпня, відбулось жеребкування 2 раунду Кубка англійської ліги, повідомляє офіційний сайт Англійської футбольної ліги. З цієї стадії боротьбу розпочинає половина клубів АПЛ.

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Вест Хем Андрія Ярмоленка отримав у суперники представника Ліги 1 (3 дивізіон) АФК Вімблдон. Цей клуб вважається спадкоємцем легендарної "банди психів" на чолі з Вінні Джонсом, яка вигравала Кубок Англії 1988 року.

Хоча, офіційно успадкував цей клуб інший представник Ліги 1 Мілтон Кейнс Донс, але вболівальники "старого" Вімблдона не визнають команду з містечка Мілтон Кейнс своєю.

Матч відбудеться 27 серпня.

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Теги
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Англія Вінні Джонс АФК Вімблдон
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