Кубок английской лиги: Вест Хэм Ярмоленко сыграет против АФК Уимблдон, за который выступал Винни Джонс

Вест Хэм во время жеребьевки второго раунда Кубка английской лиги получил в соперники АФК Уимблдон, который является наследником Уимблдона, известного благодаря "банде психов".

Сегодня, 17 августа, состоялась жеребьевка 2 раунда Кубка английской лиги, сообщает официальный сайт Английской футбольной лиги. По этой стадии борьбу начинает половина клубов АПЛ.

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Вест Хэм Андрея Ярмоленко получил в соперники представителя Лиги 1 (3 дивизион) АФК Уимблдон. Этот клуб считается наследником легендарной "банды психов" во главе с Винни Джонсом, которая выигрывала Кубок Англии 1988 года.

Хотя, официально унаследовал этот клуб другой представитель Лиги 1 Милтон Кейнс Донс, но болельщики "старого" Уимблдона не признают команду из города Милтон Кейнс своей.

Матч состоится 27 августа.

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