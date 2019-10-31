Кубок англійської ліги: Манчестер Сіті зіграє з клубом третього дивізіону та інші результати жеребкування 1/4 фіналу

Стали відомі чвертьфінальні пари Кубка англійської ліги сезону 2019/20.
Клуби з Манчестера отримали найлегших суперників на цій стадії – Сіті зустрінеться з учасником третього дивізіону Англії, а Юнайтед – з четвертого. Зазначимо, що матчі 1/4 фіналу заплановані на 17 грудня.
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Кубок англійської ліги 2019/20: результати жеребкування 1/4 фіналу:
Оксфорд Юнайтед – Манчестер Юнайтед;
Манчестер Юнайтед – Колчестер;
Астон Вілла – Ліверпуль;
Евертон – Лестер.