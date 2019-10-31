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Кубок англійської ліги: Манчестер Сіті зіграє з клубом третього дивізіону та інші результати жеребкування 1/4 фіналу

11:33 34 Читать на русском
Кубок англійської ліги: Манчестер Сіті зіграє з клубом третього дивізіону та інші результати жеребкування 1/4 фіналу
Гравці Манчестер Сіті / твіттер Манчестер Сіті

Стали відомі чвертьфінальні пари Кубка англійської ліги сезону 2019/20.

Клуби з Манчестера отримали найлегших суперників на цій стадії – Сіті зустрінеться з учасником третього дивізіону Англії, а Юнайтед – з четвертого. Зазначимо, що матчі 1/4 фіналу заплановані на 17 грудня.

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Кубок англійської ліги 2019/20: результати жеребкування 1/4 фіналу:

Оксфорд Юнайтед – Манчестер Юнайтед;

Манчестер Юнайтед – Колчестер;

Астон Вілла – Ліверпуль;

Евертон – Лестер.

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