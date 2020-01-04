Кубок Англії: Вулверхемптон і МЮ розписали нічию, Лестер переміг Віган, сенсаційний тінейджер вивів Норвіч далі

Стадія 1/32 фіналу Кубка Англії подарувала кілька несподіваних результатів.
Кубок Англії, 1/32 фіналу
Бернлі – Пітерборо – 4:2
Голи: Родрігес, 8, 52, Пітерс, 15, Хендрік, 23 – Тоні, 39, Джейд-Джонс, 76
Рочдейл – Ньюкасл – 1:1
Голи: Уілбрехем, 79 – Альмірон, 17
Брайтон – Шеффілд Венсдей – 0:1
Гол: Річ, 65
Уотфорд – Транмер – 3:3
Голи: Деле-Баширу, 12, Чалоба, 14, Перейра, 34 – Дженнінгс, 65, Монте, 78, Малін, 87 (пен.)
Вилучення: Перейра, 89 (У)
Престон – Норвіч – 2:4
Голи: Бодін, 48, Харроп, 84 – Айда, 2, 38, 61 (пен.), Ернандес, 28
Саутгемптон – Хаддерсфілд – 2:0
Голи: Смолбон, 47, Вокінс, 87
Фулхем – Астон Вілла – 2:1
Голи: Нокар, 54, Артер, 74 – Ель-Газі, 63
Борнмут – Лутон – 4:0
Гол: Біллінг, 8, 79, К. Вілсон, 68, Соланке, 82
Незабитий пенальті: Шихан, 45+6 (Л)
Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед – 0:0
Лестер – Віган – 2:0
Голи: Пірс, 19 (аг), Барнс, 40
Більшість команд еліти без проблем пробились до наступного етапу, але не обійшлось без втрат. Брайтон вдома поступився Шеффілд Венсдей, а Астон Вілла не впоралась з Фулхемом.
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Ньюкасл і Уотфорд будуть змушені зіграти повторний матч. Особливої уваги варта нічия "шершнів", які вирішили, що 3:0 у першому таймі гарантують успіх. Транмер з Ліги 1 думав по-іншому – три голи за 22 хвилини, і команді Найджела Пірсона таки доведеться відвідати Прентон Парк. Норвіч також влаштував феєрію, але з більш приємним для себе підсумком. Захист Престона розсипався під натиском атаки "канарок", яку очолив юний Адам Айда – в активі 18-річного страйкера хет-трик.
У матчах другої частини дня до справи взялися представники верхньої частини АПЛ. Лестер на класі розібрався з Віганом, а Вулверхемптон і Манчестер Юнайтед влаштували бій у одному з центральних матчів цього етапу. У обох команд було достатньо моментів для взяття воріт, однак чудово відіграли резервні голкіпери – Радді та Ромеро. "Вовки" навіть забили у другій половині, втім Мет Догерті підіграв собі рукою. 0:0 – з'ясування стосунків переноситься на Олд Траффорд.
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