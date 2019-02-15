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Кубок Англії: Уотфорд мінімально переміг КПР та вийшов у 1/4 фіналу

15 лютого 23:55 31 Читать на русском
Кубок Англії: Уотфорд мінімально переміг КПР та вийшов у 1/4 фіналу
Кубок Англії: Уотфорд мінімально переміг КПЛ та вийшов у 1/4 фіналу

Відбувся матч 1/8 фіналу Кубка Англії, Уотфорд мінімально здолав КПР (1:0).

Кубок Англії, 1/8 фіналу

КПР – Уотфорд – 0:1

Гол: Капуе, 45+1

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КПР приймав Уотфорд у 1/8 фіналу Кубка Англії. Команди грали не активно, а єдиний гол у матчі був забитий у додатковий до першого тайму час. Хавбек Уотфорда Капуе відправив м’яч у ворота суперника. У підсумку – мінімальна перемога "джмелів", на яких чекає 1/4 фіналу Кубка Англії.

Кубок Англії1/8 фіналу

Квінз Парк Рейнджерс - Уотфорд: П'ятниця 15 лютого 2019

Квінз Парк Рейнджерс
Матч завершено
0 : 1
Уотфорд
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Теги
Уотфорд Уотфорд Кубок Англії Кубок Англії 2018/19 Квінз Парк Рейнджерс - Уотфорд Квінз Парк Рейнджерс Квінз Парк Рейнджерс Англія
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