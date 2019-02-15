Кубок Англії: Уотфорд мінімально переміг КПР та вийшов у 1/4 фіналу

Відбувся матч 1/8 фіналу Кубка Англії, Уотфорд мінімально здолав КПР (1:0).

Кубок Англії, 1/8 фіналу

КПР – Уотфорд – 0:1

Гол: Капуе, 45+1

Челсі прийме Манчестер Юнайтед, Мілан проти невтішної серії в Бергамо та ще один шанс Зінченка: топ-5 матчів євровікенду

КПР приймав Уотфорд у 1/8 фіналу Кубка Англії. Команди грали не активно, а єдиний гол у матчі був забитий у додатковий до першого тайму час. Хавбек Уотфорда Капуе відправив м’яч у ворота суперника. У підсумку – мінімальна перемога "джмелів", на яких чекає 1/4 фіналу Кубка Англії.