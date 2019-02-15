Кубок Англии: Уотфорд минимально победил КПР и вышел в 1/4 финала

Состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, Уотфорд минимально одолел КПР (1:0).

Кубок Англии, 1/8 финала

КПР – Уотфорд – 0:1

Гол: Капу, 45+1

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КПР принимал Уотфорд в 1/8 финала Кубка Англии. Команды играли не активно, а единственный гол в матче был забит в дополнительное к первому тайму время. Хавбек Уотфорда Капуе отправил мяч в ворота соперника. В итоге – минимальная победа "шмелей", которых ждет 1/4 финала Кубка Англии.