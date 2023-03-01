Кубок Англії, 5-й раунд (1/8 фіналу)

Саутгемптон – Грімсбі Таун 1:2

Голи: Чалета-Цар, 65 – Холохан, 45+1 (з пенальті), 50 (з пенальті)

Бернлі – Флітвуд 1:0

Гол: Робертс, 90

Манчестер Юнайтед – Вест Хем 3:1

Голи: Агерд, 77 (автогол), Гарначо, 90, Фред, 90+5 – Бенрахма, 54

Шеффілд Юнайтед – Тоттенхем 1:0

Гол: Ндіай, 79

Грімсбі Таун посідає 16-те місце в четвертому англійському дивізіоні. Але це не завадило скромній команді вибити Саутгемптон із Кубка Англії. Історія була переписана: завдяки перемозі гостей на Сент-Меріс із рахунком 2:1, вони оформили найбільше досягнення в клубній історії. Обидва м'ячі "моряки" забили з пенальті – ірландець Геван Холохан був влучний з 11 метрів наприкінці першого і початку другого таймів.

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Друга сенсація була зафіксована в Шеффілді. На Брамолл Лейн Тоттенхем де-факто втратив останній шанс виграти трофей у цьому сезоні. "Шпорам" доведеться виграти Лігу чемпіонів або здійснити ривок в АПЛ, щоб припинити в цьому сезоні свою трофейну посуху. У Харрі Кейна був чудовий шанс зрівняти рахунок на останніх хвилинах після пізнього голу Ллімана Ндіайє, але форвард лондонців не влучив у ворота.

Не менш серйозною сенсацією міг стати виліт Манчестер Юнайтед. Після перемоги в Кубку ліги головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Хаг закликав своїх підопічних не розслаблятися, і, схоже, достукатися до своїх гравців йому все-таки вдалося. Гол Саїда Бенрахма на 54-й хвилині міг так і залишитися єдиним у матчі на Олд Траффорд. Проте після цього пропущеного м'яча господарі активізувалися, і воротареві гостей Ареола довелося несолодко: гол Каземіро було скасовано через офсайд, а ось наступні два взяття воріт стали легітимними.

Щоправда, перше взяття воріт у виконанні Вегхорста було переписано на автогол Агерда. Другий переможний м'яч у складі господарів забив аргентинець Гарначо, а у компенсований час відзначився ще й Фред.