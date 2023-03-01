Кубок Англии, 5-й раунд (1/8 финала)

Саутгемптон – Гримсби Таун 1:2

Голы: Чалета-Цар, 65 – Холохан, 45+1 (с пенальти), 50 (с пенальти)

Бёрнли – Флитвуд 1:0

Гол: Робертс, 90

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:1

Голы: Агерд, 77 (автогол), Гарначо, 90, Фред, 90+5 – Бенрахма, 54

Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм 1:0

Гол: Ндиай, 79

Гримсби Таун занимает 16-е место в четвёртом английском дивизионе. Но это не помешало скромной команде выбить Саутгемптон из Кубка Англии. История была переписана: благодаря победе гостей на Сэнт-Мэрис со счётом 2:1, они оформили величайшее достижение в клубной истории. Оба мяча "моряки" забили с пенальти – ирландец Гэван Холохан был точен с 11 метров в конце первого и начале второго таймов.

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Вторая сенсация была зафиксирована в Шеффилде. На Брамолл Лейн Тоттенхэм де-факто упустил последний шанс выиграть трофей в этом сезоне. "Шпорам" придётся выиграть Лигу чемпионов или совершить рывок в АПЛ, чтобы прекратить в этом сезоне свою трофейную засуху. У Харри Кейна был отличный шанс сравнять счёт на последних минутах после позднего гола Ллимана Ндиайе, но форвард лондонцев не попал в створ.

Не менее серьёзной сенсацией мог стать вылет Манчестер Юнайтед. После победы в Кубке лиги главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг призывал своих подопечных не расслабляться, и, похоже, достучаться до своих игроков ему всё-таки удалось. Гол Саида Бенрахма на 54-й минуте мог так и остаться единственным в матче на Олд Траффорд. Но после этого пропущенного мяча хозяева активизировались, и вратарю гостей Ареола пришлось несладко: гол Каземиро был отменён из-за офсайда, а вот следующие два взятия ворот стали легитимными.

Правда, первое взятие ворот в исполнении Вегхорста было переписано на автогол Агерда. Второй победный мяч в составе хозяев забил аргентинец Гарначо, а в компенсированное время отличился еще и Фред.