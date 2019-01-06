Кубок Англії: Манчестер Сіті з Зінченком розтрощив Ротерхем, Фулхем вилетів від Олдхема

Відбулись матчі 1/32 Кубка Англії. Манчестер Сіті разом з Олександром Зінченком розбив Ротерхем та інші результати матчів.

Кубок Англії, 1/32 фіналу

Вокінг – Уотфорд - 0:2

Голи: Х'юз, 13, Діні, 75

КПР – Лідс – 2:1

Голи: Оте, 23 (пен), Бідвелл, 75 – Халм, 25

Манчестер Сіті – Ротерхем – 7:0

Голи: Стерлінг, 12, Фоден, 43, Аяї, 45+1 (автогол), Жезус, 52, Марез, 73, Отаменді, 78, Сане, 85

Міллволл – Халл Сіті – 2:1

Гол: Фергюсон, 82, 85 – Тораль, 52

Престон – Донкастер – 1:3

Голи: Х'юз, 56 – Маркіс, 5, Андерсон, 72, Вілкс, 87

Фулхем – Олдхем – 1:2

Голи: Одуа, 52 – Саррідж, 76, Ланг, 88

Шеффілд Юнайтед – Барнет – 0:1

Гол: Култхерст, 21

Манчестер Сіті з Олександром Зінченком у складі розтрощив Ротерхем з рахунком 7:0 та пробився у наступну стадію змагань, українець провів на полі весь матч, але результативними діями не відзначився.