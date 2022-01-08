Кубок Англії, 1/32 фіналу

Вест Бромвіч – Брайтон – 1:2

Голи: Робінсон, 47 – Модер, 81, Мопе, 98

Вилучення: Кіпре, 68 (В)

Лестер – Уотфорд – 4:1

Голи: Тілеманс, 7, Меддісон, 25, Барнс, 54, Олбрайтон, 85 – Педру, 27

Ньюкасл – Кембрідж – 0:1

Гол: Айронсайд, 57

Порт Вейл – Брентфорд – 1:4

Голи: Харрат, 69 – Форсс, 26, Мбемо, 66, 76, 87 (пен.)

Халл Сіті – Евертон: стартові склади на матч Кубка Англії – Миколенко дебютує в основі

Ньюкасл вилетів з турніру від представника третього за силою англійського дивізіону Кембріджа Юнайтед. Попри помітну домінацію господарів та дебют зіркового новачка "сорок" Кірана Тріпп'єра, єдиний гол у поєдинку організували саме гості. 0:1. Кембрідж крокує далі.

У ще одному топ-матчі змагались Лестер та Уотфорд. Окрилені нещодавньою перемогою над Ліверпулем "лиси" не помітили гостей, відвантаживши їм 4 м'ячі. Уотфорд зумів відповісти лише голом престижу.

В інших поєдинках Брайтон у додатковий час дотиснув Вест Бромвіч, а Брентфорд розгромив Порт Вейл.

Хаос Кубка Африки 2021: Ліверпуль грабують, а золотий фонд УПЛ і багатомільйонних суперзірок не пускають