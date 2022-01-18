Кубок африканських націй, 3-й тур

Габон – Марокко – 2:2

Голи: Аллевіна, 12, Агерд, 81 (аг) – Буфаль, 73 (пен), Хакімі, 84

Гана – Комори – 2:3

Голи: Боак'є, 64, Джіку, 77 – Фарду Бен, 4, Могні, 62, 85

Вилучення: Айю, 25 (Гана, пряма червона)

Габон та Марокко були лідерами квартету С і зустрічались між собою. Рахунок у зустрічі відкрив Аллевіна, але вже по перерві Буфаль зрівняв ситуацію на табло з пенальті. Габону допоміг автоголи Агерди, але Хакімі повів команду за собою й вирвав нічию.

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Комори грали із Ганою, вирішуючи, хто посяде третю сходинку. Острів'ян, які не відзначились жодним голом за перші два поєдинки, вважали аутсайдерами, але саме вони забили вже на старті першого (їхній дебютний гол в історії на КАН) і другого таймів. Ситуацію Гани погіршило вилучення Айю за гру проти воротаря.

Never a red card. Ayew had every right to go for the ball. How he was sent off, I will never knowpic.twitter.com/4gUkKvkKQp — Brethren ❁ (@Brethren_John) January 18, 2022

Втім, команда забила двічі й зрівняла ситуацію на табло за 13 хвилин до фінального свистка. Але Комори завдяки голу Могні вирвали перемогу.

За підсумками трьох турів Марокко та Габон вийшли у плей-офф Кубка Африки, Коморські острови поки в режимі очікування, адже найкращі треті команди теж можуть грати в 1/8 фіналу, а Гана повертається додому.

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