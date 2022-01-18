Кубок Африки: Марокко и Габон расписали яркую ничью, исторические гол и победа Комор с вылетом Ганы
Сборные квартета С уже завершили свои выступления на групповом этапе Кубка Африки.
Кубок африканских наций, 3-й тур
Габон – Марокко – 2:2
Голы: Аллевина, 12, Агерд, 81 (аг) – Буфаль, 73 (пен), Хакими, 84
Гана – Коморы – 2:3
Голы: Боакье, 64, Джику, 77 – Фарду Бен, 4, Могни, 62, 85
Удаление: Айю, 25 (Гана, прямая красная)
Габон и Марокко были лидерами квартета С и встречались между собою. Счет во встрече открыл Аллевина, но уже после перерыва Буфаль сравнял ситуацию на табло с пенальти. Габону помог автоголы Агерды, но Хакими повел команду за собой и вырвал ничью.
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Коморы играли с Ганой, решая, кто займет третье место. Островян, не забивших ни одного гола за первые два поединка, считали аутсайдерами, но именно они забили уже на старте первого (их дебютный гол в истории на КАН) и второго таймов. Ситуацию Ганы ухудшило удаление Айю за игру против вратаря.
Впрочем, команда забила дважды и сравняла ситуацию на табло за 13 минут до финального свистка. Но Коморы благодаря голу Могни вырвали победу.
По итогам трех туров Марокко и Габон вышли в плей-офф Кубка Африки, Коморские острова пока в режиме ожидания, ведь лучшие третьи команды тоже могут играть в 1/8 финала, а Гана возвращается домой.
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