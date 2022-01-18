Сборные квартета С уже завершили свои выступления на групповом этапе Кубка Африки.

Коморы забили первый мяч в своей истории на КАН / Twitter турнира

Кубок африканских наций, 3-й тур

Габон – Марокко – 2:2

Голы: Аллевина, 12, Агерд, 81 (аг) – Буфаль, 73 (пен), Хакими, 84

Гана – Коморы – 2:3

Голы: Боакье, 64, Джику, 77 – Фарду Бен, 4, Могни, 62, 85

Удаление: Айю, 25 (Гана, прямая красная)

Габон и Марокко были лидерами квартета С и встречались между собою. Счет во встрече открыл Аллевина, но уже после перерыва Буфаль сравнял ситуацию на табло с пенальти. Габону помог автоголы Агерды, но Хакими повел команду за собой и вырвал ничью.

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Коморы играли с Ганой, решая, кто займет третье место. Островян, не забивших ни одного гола за первые два поединка, считали аутсайдерами, но именно они забили уже на старте первого (их дебютный гол в истории на КАН) и второго таймов. Ситуацию Ганы ухудшило удаление Айю за игру против вратаря.

Никогда не красная карточка. Айю имел полное право идти за мячом. Как его удалили, я никогда не узнаю pic.twitter.com/4gUkKvkKQp — Братья ❁ (@Brethren_John) 18 января 2022 г.

Впрочем, команда забила дважды и сравняла ситуацию на табло за 13 минут до финального свистка. Но Коморы благодаря голу Могни вырвали победу.

По итогам трех туров Марокко и Габон вышли в плей-офф Кубка Африки, Коморские острова пока в режиме ожидания, ведь лучшие третьи команды тоже могут играть в 1/8 финала, а Гана возвращается домой.