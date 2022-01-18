Кубок африканських націй, 3-й тур

Зімбабве – Гвінея – 2:1

Голи: Мусона, 26, Махачі, 43 – Кейта, 49

Малаві – Сенегал – 0:0

Гвінея мала великі шанси на вихід у плей-офф із першого чи другого місця. Для цього треба було обіграти Зімбабве, який не набрав жодного очка у перших двох турах. Фаворит мінімально переважав, але не скористався своїми моментами. Натомість Зімбабве несподівано забив двічі.

По перерві Гвінея повністю взяла гру під свій контроль. Це дало плоди вже на 49 хвилині. Кейта протягнув м'яч до штрафного та перед ним зарядив гармату. Голкіпер не врятував від пострілу хавбека Ліверпуля.

️ NABY KEITA GOAL FOR GUINEA! 2-1 Zimbabwe pic.twitter.com/wxTRXVToob — Football For You (@FootbaIlForYou) January 18, 2022

На більше команди не спромоглись, а тому фінальний свисток Саліми Радії Мукансанги, першої в історії Кубку африканських націй головної арбітрині, зафіксував сенсаційну звитягу Зімбабве.

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Сенегал не вражає на Кубку Африки: лише один гол за два тури. Сьогодні команда теж не була результативною, в суперниках була збірна Малаві. Лишень (3) удари на двох в площину воріт, багато боротьби й заслужені нулі на табло – такий результат їхньої зустрічі.

За підсумками трьох турів Сенегал та Гвінея вийшли у плей-офф Кубка Африки, Малаві в режимі очікування, адже найкращі треті команди теж можуть грати в 1/8 фіналу. Зімбабве складає валізи та повертається додому.

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