"Настала нова ера", – Дуглас Коста зізнався, де продовжить кар'єру

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста оцінив свої майбутні перспективи у туринському клубі.

"Я не знаю Саррі особисто, але слідкував за його роботою в Неаполі. У нього був фантастичний сезон, і я думаю, що ми зробимо чудові речі разом.

Саррі офіційно покинув Челсі і очолив Ювентус

У мене залишилося три роки за контрактом, і я впевнений, що залишуся в Турині. Настала нова ера, позаяк у нас новий тренер. З кожним роком Серія А стає все складнішою. З Антоніо Конте в Інтері та Карло Анчелотті в Наполі наступний сезон буде дуже складним, але ми зробимо все можливе, щоб бути кращими за конкурентів, особливо в Лізі чемпіонів, що є нашою метою", – цитує Косту Football Italia.

Нагадаємо, 28-річний бразилець захищає кольори Юве з 2017 року. В минулому сезоні Серії А екс-гравець Шахтаря провів 17 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19