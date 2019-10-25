Ксьонз розповів, кого вважає найсильнішим гравцем серед колишніх одноклубників

Напередодні матчу проти СК Дніпро-1 півзахисник Олімпіка Павло Ксьонз поділився спогадами про цікаві моменти зі своєї кар’єри.

"Коли я виступав в Металісті, мені пощастило пограти з багатьма дійсно крутими гравцями. Це і Марлос, і Тайсон, і Хав'єр, і Девіч. Але найсильніше враження на мене справив Хосе Соса.

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Він був справжнім капітаном, лідером команди і прикладом справжнього професіонала в плані ставлення до роботи і тренувального процесу. Зараз Соса виступає в турецькому Трабзонспорі. Ще б окремо виділив Марлоса. Він може зробити різницю в будь-якому матчі завдяки рахунок своїм індивідуальним діям. Він – приклад унікального таланту", – розповів Ксьонз офіційному сайту Олімпіка.

Нагадаємо, Ксьонз перейшов у Олімпік у липні 2018 року. Контракт було підписано терміном на 2 роки. Попереднім клубом Павла була польська Сандеція.

Вже завтра, 26 жовтня, Олімпік прийматиме СК Дніпро-1. Початок матчу о 17:00. Донеччани посідають останню сходинку у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 8 очок. Дніпряни з 11-ма пунктами йдуть восьмими.

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