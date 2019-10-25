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Ксенз рассказал, кого считает сильнейшим игроком среди бывших одноклубников

16:30 65 Читати українською
Ксенз рассказал, кого считает сильнейшим игроком среди бывших одноклубников
Павел Ксенз / Фото из открытых источников

Накануне матча против СК Днепр-1 полузащитник Олимпика Павел Ксенз поделился воспоминаниями об интересных моментах из своей карьеры.

 

"Когда я выступал в Металлисте, мне посчастливилось поиграть со многими действительно крутыми игроками. Это и Марлос, и Тайсон, и Хавьер, и Девич. Но самое сильное впечатление на меня произвел Хосе Соса.

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Он был настоящим капитаном, лидером команды и примером настоящего профессионала в плане отношения к работе и тренировочному процессу. Сейчас Соса выступает в турецком Трабзонспоре. Еще бы отдельно выделил Марлоса. Он может сделать разницу в любом матче за счет своих индивидуальных действий. Он – пример уникального таланта", – рассказал Ксенз официальному сайту Олимпика.

Напомним, Ксенз перешел в Олимпик в июле 2018 года. Контракт был подписан сроком на 2 года. Предыдущим клубом Павла была польская Сандеция.

Уже завтра, 26 октября, Олимпик будет принимать СК Днепр-1. Начало матча в 17:00. Дончане занимают последнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 8 очков. Днепряне с 11-ю пунктами идут восьмыми.

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Олимпик - СК Днепр-1 Павел Ксёнз Павел Ксёнз Олимпик Олимпик
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