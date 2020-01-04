Каморанезі очолив словенський Табор

Колишній зірковий півзахисник туринського Ювентуса та збірної Італії Мауро Каморанезі очолив словенський клуб Табор Сежана.

43-річний італієць аргентинського походження став головним тренером Табора, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ван Бронкхорст очолив Гуанчжоу Фулі

Каморанезі підписав контракт до літа 2021 року. Його асистентом став колишній керманич "вишеньок" Альмір Сулеймановіч. Донедавна чемпіон світу-2006 працював експертом на італійському ТБ.

Мауро Каморанезі розпочав тренерську кар'єру в 2015 році. Він працював із мексиканськими Корасом і Кафеталеросом, а також аргентинським Тігре. Табор Сежана наразі посідає 8-ме місце в чемпіонаті, випереджаючи зону вильоту на 2 очки.