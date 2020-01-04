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Каморанезі очолив словенський Табор

10:59 209 Читать на русском
Каморанезі очолив словенський Табор
Мауро Каморанезі / TUDN

Колишній зірковий півзахисник туринського Ювентуса та збірної Італії Мауро Каморанезі очолив словенський клуб Табор Сежана.

43-річний італієць аргентинського походження став головним тренером Табора, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Каморанезі підписав контракт до літа 2021 року. Його асистентом став колишній керманич "вишеньок" Альмір Сулеймановіч. Донедавна чемпіон світу-2006 працював експертом на італійському ТБ.

Мауро Каморанезі розпочав тренерську кар'єру в 2015 році. Він працював із мексиканськими Корасом і Кафеталеросом, а також аргентинським Тігре. Табор Сежана наразі посідає 8-ме місце в чемпіонаті, випереджаючи зону вильоту на 2 очки.

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