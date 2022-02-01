– Збірна України вийшла до півфіналу уперше з 2005 року. Які у вас відчуття?

– Відчуття – ніби уві сні. Спершу ми думали, що це неможливо, але після матчу з Португалією проаналізували свою гру і побачили, що можемо грати зі всіма суперниками. Сьогодні Україна святкує, ми віддали всі сили.

Тренер збірної України – про Росію або Грузію у півфіналі футзального Євро: "Ми не будемо нікого вибирати чи вболівати"

– У чому був ключ до перемоги?

– Основним ключем було бажання. Кров горіла, серце билося за Україну, тому так і вийшло.

– З кожним матчем ви виглядаєте дедалі сильнішими. Чи вже думаєте про фінал?

– Ми йдемо крок за кроком. Мені здається, що перша гра, із Нідерландами, була переломною. Нам здавалося, що з кожним матчем ставатиме все легше, але довелося з кожною грою додавати. Я радію, що так сталося, і Україна може відсвяткувати.

– Попереду тяжкий півфінальний поєдинок...

– Подивимося, хто буде суперником (Грузія або Росія – прим. Футбол 24). Гратимемо з такою самовіддачею, як із Казахстаном, віддаватимемо все за свою Україну, – цитує Шотурму офіційний сайт УАФ.

Україна вийшла у півфінал футзального Євро-2022 – "синьо-жовті" драматично здолали Казахстан і можуть зіграти з Росією