"Кровь горела, сердце билось за Украину": капитан футзальной сборной эмоционально прокомментировал выход в 1/2 Евро
Игрок футзальной сборной Украины Петр Шотурма сделал гордое заявление после успеха в четвертьфинале Евро-2022 против Казахстана (5:3).
– Сборная Украины вышла в полуфинал впервые с 2005 года. Какие у вас ощущения?
– Ощущения – будто во сне. Сначала мы думали, что это невозможно, но после матча с Португалией проанализировали свою игру и увидели, что мы можем играть со всеми соперниками. Сегодня Украина празднует, мы отдали все силы.
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– В чем был ключ к победе?
– Основным ключом было желание. Кровь горела, сердце билось за Украину, потому так и получилось.
– С каждым матчем вы выглядите все сильнее. Думаете ли вы уже о финале?
– Мы идем шаг за шагом. Мне кажется, что первая игра с Нидерландами была переломной. Нам казалось, что с каждым матчем будет все легче, но пришлось с каждой игрой добавлять. Я радуюсь, что так произошло, и Украина может отпраздновать.
– Впереди тяжелый полуфинальный поединок...
– Посмотрим, кто будет соперником (Грузия или Россия – прим. Футбол 24). Будем играть с такой самоотдачей, как с Казахстаном, будем отдавать все за свою Украину, – цитирует Шотурму официальный сайт УАФ.
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