– Сборная Украины вышла в полуфинал впервые с 2005 года. Какие у вас ощущения?

– Ощущения – будто во сне. Сначала мы думали, что это невозможно, но после матча с Португалией проанализировали свою игру и увидели, что мы можем играть со всеми соперниками. Сегодня Украина празднует, мы отдали все силы.

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– В чем был ключ к победе?

– Основным ключом было желание. Кровь горела, сердце билось за Украину, потому так и получилось.

– С каждым матчем вы выглядите все сильнее. Думаете ли вы уже о финале?

– Мы идем шаг за шагом. Мне кажется, что первая игра с Нидерландами была переломной. Нам казалось, что с каждым матчем будет все легче, но пришлось с каждой игрой добавлять. Я радуюсь, что так произошло, и Украина может отпраздновать.

– Впереди тяжелый полуфинальный поединок...

– Посмотрим, кто будет соперником (Грузия или Россия – прим. Футбол 24). Будем играть с такой самоотдачей, как с Казахстаном, будем отдавать все за свою Украину, – цитирует Шотурму официальный сайт УАФ.

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