Кроос залишиться у збірній Німеччини до Євро-2020

Хавбек Тоні Кроос розповів, як довго збирається грати за національну збірну.

"Я точно продовжу виступи в збірній Німеччини до Євро-2020. Моя головна ціль – виступити там краще, ніж на останньому нашому чемпіонаті Європи.

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До ЧС-2018 і особливо після нього я багато думав про те, щоб завершити виступи в збірній. Звичайно, на це вплинула наша невдача на турнірі. Я відчуваю, що зараз мені потрібно більше часу на відпочинок, щоб демонструвати належний рівень футболу. Попередні сезони були дуже успішними, але водночас дуже виснажливими. Думки про припинення міжнародної кар'єри виникали, однак розмова з Йоахімом Льовом переконала мене залишитися.

Спершу я проконсультувався зі своєю дружиною. Джессі була б неймовірно щасливою, якби я більше часу проводив в сім'ї, але вона першою мені сказала: "Любий, ти не можеш піти зі збірної таким чином". Потім поговорив з братом Феліксом і сином Леоном, після чого остаточно прийняв рішення.

Леон дуже вболіває за мадридський Реал і збірну Німеччини. Він хотів, щоб я продовжив грати за Манншафт, а відмовити йому було практично нереально", – сказав Тоні Кроос в ексклюзивному інтерв'ю виданню Bild.